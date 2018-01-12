Краснодар, 12 января. Мероприятия проекта «75-летию Великой Победы — 75 героических страниц» начнутся в Краснодарском крае в конце января.

Мероприятия проекта начнутся в день 75-летия начала освобождения Кубани, а завершатся 9 мая 2020 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Как стало известно, организаторы проекта создали 75 просветительско-образовательных мероприятий, которые связаны с основными датами истории Великой Отечественной войны.

«К участию в проекте будут привлечены ветеранские и молодежные организации, общественные объединения, волонтеры, активисты исторических клубов», — приводит пресс-служба администрации края информацию министерства культуры региона.

Отмечается, что мероприятия проекта будут проходить на площадках музеев, библиотек, киноорганизаций.