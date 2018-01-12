Сборная Дании будет базироваться в Анапе на ЧМ-2018

Краснодар, 12 января. Сборная Дании по футболу будет базироваться в Анапе на время проведения чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

Делегаты датского футбольного союза приезжали в Россию, чтобы выбрать базу для национальной сборной. Было принято решение остановиться в отеле Beton Brut, который находится в Анапе. Четырехзвездочный отель расположен в десяти минутах езды от аэропорта и тренировочных баз.

«У нас есть хорошие возможности быть на открытом воздухе и наслаждаться мягким климатом и Черным морем», — приводит «Юга» слова тренера сборной Дании Оге Харейде.

Напомним, что сборная Дания выступит в группе С, где ее соперниками будут сборные Франции, Австралии и Перу. Первый матч для датчан пройдет 16 июня, им предстоит сыграть со сборной Перу.

Отметим, что президент России Владимир Путин подчеркивает, что подготовка к чемпионату мира по футболу будет выполнена качественно и вовремя.