Глава Кубани поздравил сотрудников СМИ с Днем российской печати

Краснодар, 11 января. Губернатор Краснодарского края поздравил сотрудников кубанских средств массовой информации с 155-летием.

Сотрудники краевых и районных средств массовой информации встретились на торжественном мероприятии в краснодарской филармонии имени Пономаренко в четверг, 11 января. В 2018 году кубанской журналистике исполнилось 155 лет, сообщают региональные новостные источники.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил главных редакторов, журналистов, корреспондентов, руководителей телерадиокомпаний с праздником и вручил отличившимся сотрудникам СМИ награды.

Директора газеты «Новости Сочи» Владимира Шаповалова глава наградил медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени. Звание «Заслуженный журналист Кубани» получили Наталья Дроздецкая из ВГТРК «Кубань» и фотокорреспондент Геннадий Шкилев, работающий в газете «Зори». Также 12 сотрудников СМИ получили благодарности.