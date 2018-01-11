Проезд в центре Краснодара ограничили из-за ремонтных работ

Краснодар, 11 января. Движение автомобильного транспорта по участку дороги от улиц Октябрьской до Рашпилевской в Краснодаре запрещено из-за проведения аварийных работ.

Сотрудники «Водоканала» проводят запланированные ремонтные работы канализационных сетей на улице Гимназической, поэтому бригада убрала часть асфальта, информирует пресс-служба администрации Краснодара. Работы планируют завершить к вечеру четверга, 11 января.

На участке дороги от улиц Октябрьской до Рашпилевской запрещено движение автомобильного и пассажирского транспорта. В настоящее время маршрутные автобусы ходят по улице Чапаева.