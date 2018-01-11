Домашние матчи Чемпионата Европы по регби пройдут в Краснодаре

Краснодар, 11 января. Стадион «Кубань» в Краснодаре примет участников континентального чемпионата Европы по регби, который пройдет в феврале и марте текущего года.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта и физической культуры Краснодарского края, матчи запланированы на 10 и 17 февраля, а также 10 марта. Игры пройдут на стадионе «Кубань». Сообщается, что первая игра состоится между российской и испанской командами, 17 февраля Россия примет команду из Бельгии, а 10 марта «медведи» будут противостоять сборной Грузии.

Победителя матчей Евро-2018 будет ждать путевка на Кубок мира-2019. В настоящее время на первой позиции находится Румыния, которая набрала 15 очков, на втором месте – Испания с 13 очками, сборная России расположилась на третьей позиции с 9 очками.