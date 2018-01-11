Экс-главу Туапсе будут судить за взятку в 7 млн рублей

Краснодар, 11 января. Уголовное дело возбудили в отношении экс-главы Туапсе и его знакомого по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве в ее передаче.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, частный инвестор предложил знакомому вложить деньги в строительство многоквартирных домов на свободной территории, которая находится в собственности города. Мужчина, которому сделали предложение об инвестировании, отметил, что лично знаком с мэром.

Во время встречи глава Туапсе пообещал посодействовать в принятии администрацией города решения о признании одного из домов муниципального жилого фонда аварийным и подлежащим сносу и помочь в дальнейшем посредничестве при заключении договора на строительство. Сумма взятки составила семь миллионов рублей.

После получения информация частный инвестор обратился в следственное управление и сообщил о данном предложении. Сотрудники МВД задержали чиновника во время передачи части требуемой суммы в размере двух миллионов рублей 7 декабря 2017 года. В настоящее время проводится расследование, возбуждено уголовное дело.

Президент РФ Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» заявил, что основными проблемами, которые не позволяют устойчиво развиваться стране, являются коррупция и равнодушие к проблемам населения. Глава страны отметил: