ВКС РФ на Кубани провели полеты в сложных метеоусловиях

Краснодар, 10 января. В Южном военном округе пилоты разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» отработали ночные полеты в сложных метеоусловиях.

Пресс-служба Южного военного округа сообщила, что в ходе тренировки экипажи «Аллигаторов» выполнили зависание и развороты в воздухе, и другие сложные элементы пилотажа. Ударные машины обеспечили огневую поддержку штурмовых отрядов, сопровождение колонн в труднодоступных участках горной и лесной местности.

Наиболее сложной частью программы было проведения полетов в ночное время суток при сильном ветре и обильных осадках. Пилоты тренировались ориентироваться по приборам и использовать приборы ночного видения.

Отмечается, что в текущем учебном году экипажам вертолетов предстоит совершить порядка пяти тысяч учебных вылетов, из которых не менее 30 процентов будут проведены в сложных метеорологических условиях.

Ка-52 применялись во время военной операции в Сирии и показали высокие боевые и летные характеристики, совмещая функции ударных и разведывательных вертолетов. Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что успешная операция против террористов в САР продемонстрировала возросшие возможности ВКС РФ. Глава страны отметил, что российские военнослужащие противостояли не слабо организованным бандам, а хорошо обученным, профинансированным и вооруженным террористам, это демонстрирует качественно возросшие возможности российской армии, флота и воздушно-космических сил.