Краснодарский край потратит пять миллиардов рублей на строительство школ и детсадов

Краснодар, 10 января. В ближайшие три года власти Краснодарского края планируют потратить приблизительно пять миллиардов рублей на строительство и капитальный ремонт школ и детских садов. Об этом рассказала журналистам в среду заместитель губернатора Анна Минькова.

Она также указала на то, что около 138 тысяч детей вынуждены учиться во вторую смену. Для того, чтобы перевести региональные учебные заведения на работу в одну смену, необходимо построить около тысячи школ.

«На ближайшие три года выделено 1,2 миллиарда из федерального бюджета, также впервые в этом году в регионе на строительство и капитальный ремонт школ и детских садов из краевого бюджета выделено около трех миллиардов рублей», — добавила Минькова в интервью РИА Новости.

Ранее глава Краснодара Евгений Первышов заявил о том, что город продолжит в 2018 году участвовать в федеральных и краевых программах.