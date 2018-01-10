Наркокурьера задержали в Краснодаре

Краснодарский край, 10 января. Сотрудники правоохранительных органов Краснодара задержали мужчину, подозреваемого в распространении наркотических веществ. Об этом в среду сообщили представители городского управления МВД Российской Федерации.

Инцидент произошел на углу улиц Ким и Павлова. Внимание полицейских привлек подозрительный человек, который попытался от них убежать.

«В ходе личного досмотра в сумке данного гражданина было обнаружено и изъято 15 пакетиков с веществом бурого цвета и 23 пакетика с веществом белого цвета, по внешним признакам схожие с наркотическими», — указано в заявлении ведомства.

Позднее 22-летний мужчина признался в том, что он нашел подработку в качестве наркокурьера.

Напомним, ранее стало известно о том, что полицейские нашли в машине главы чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева пакет с подозрительным веществом, напоминающим наркотики.