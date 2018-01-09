Региональный этап чемпионата WorldSkills Russia стартует в Краснодаре

Краснодарский край, 9 января. 10 января в Краснодаре стартует региональный этап чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia. Об этом сообщили во вторник представители властей Краснодарского края.

Церемония открытия соревнований пройдет в Доме культуры учащейся молодежи. В чемпионате примут участие более 460 конкурсантов и почти 560 экспертов.

«Кубанский WorldSkills пройдет на базе 38 профессиональных образовательных организаций», — отметило краевое министерство образования, науки и молодежной политики.

Имена победителей будут названы уже 25 января. Лучшие смогут отправиться на всероссийские отборочные соревнования, по итогам которых будут определены участники национального чемпионата «Молодые профессионалы».

Напомним, в конце прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды победителям международного чемпионата WorldSkills.