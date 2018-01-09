Краснодар продолжит участвовать в федеральных программах

Краснодарский край, 9 января. Краснодар продолжит участвовать в федеральных и региональных программах. Об этом заявил во вторник глава города Евгений Первышов.

По словам политика, в 2017 году городским властям удалось стабилизировать финансовую ситуацию, а также принять участие в ряде целевых программ.

«Эту работу необходимо продолжить, завершать начатые объекты, приступать к новым. Мы не должны пропустить ни одну федеральную или региональную программу, по которой город мог бы получить финансирование для решения социальных и инфраструктурных задач», — подчеркнул Первышов.

В рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в Краснодаре был сформирован предварительный список из 61 участка дорожной сети протяженностью более 80 километров.

Напомним, на прошлой неделе в Краснодаре изменилась схема движения трех пассажирских автобусов.