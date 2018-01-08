Шалимов сохранил пост в «Краснодаре» 

Краснодар, 8 января. По информации Федерального агентства новостей, главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов продолжит работать с основной командой до конца сезона, по итогам которого его работа будет оценена.

По словам источника, руководство клуба изучало возможных кандидатов на смену Шалимову зимой, оценивало возможную трансферную кампанию и пришло к выводу, что перестановки на тренерском мостике сопряжены с чрезмерным риском.

Кроме того, источник отметил, что в целом работу Шалимова оценивают, скорее, положительно.

Напомним, «Краснодар» занимает четвертое место в чемпионате России (РФПЛ) по итогам 20 туров.