Два человека погибли в результате стрельбы под Краснодаром

Краснодар, 5 января. В результате стрельбы в поселке Лорис Краснодарского края погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что между группой мужчин, проводивших время в окрестностях Лориса, внезапно возникла ссора. Один из участников конфликта открыл огонь из охотничьего ружья.

В результате два человека погибли. Еще один получил телесные повреждения, — сообщает «Интерфакс».

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