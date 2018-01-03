«Краснодар» интересуется полузащитником загребского «Динамо»

Краснодар, 3 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, полузащитник загребского «Динамо» Тонго Думбия может перейти в «Краснодар».

Стоимость 28-летнего малийца оценивается примерно в 1,5 млн евро. Полузащитник рассматривается как замена Шарлю Каборе, который с высокой долей вероятности покинет Краснодар и отправится в Англию.

Ранее Думбия интересовалось московское «Динамо».

В Хорватии футболист оказался летом — он перешел из «Тулузы» за 800 тыс. евро. На его счету 18 матчей и 1 забитый мяч в текущем сезоне. В активе Думбия также 20 матчей за сборную Мали.