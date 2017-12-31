Дед Мороз пообещал помочь строителям Крымского моста волшебной властью
Краснодарский край, 31 декабря. Дед Мороз из Великого Устюга обратился к жителям России с моста через Керченский пролив.
«Сегодня для меня знаменательный день. Я нахожусь прямо в центре – на арке Крымского моста. Это важное событие. Крымский мост начинает соединять два родственных берега – Крым и Кубань. И это замечательно! По обоим берегам живут родственники и друзья. И теперь они будут чаще ездить друг к другу в гости и чаще встречаться», — отметил он.
Дед Мороз также встретился со строителями Крымского моста.
«Хочу сказать им большое спасибо. В трудных условиях, на ветру они продолжают делать доброе дело. А я обязательно помогу им своей волшебной властью», — добавил он.
Отвлекитесь от проводов старого года, у Деда Мороза для вас важное сообщение со #стройкавека ;) pic.twitter.com/oJht9h03u0— Крымский мост (@Krymsky_bridge) December 31, 2017
Напомним, ранее министерство транспорта Российской Федерации опубликовало первую фотографию готового автомобильного участка моста через Керченский пролив.