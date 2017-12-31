Дед Мороз пообещал помочь строителям Крымского моста волшебной властью

Краснодарский край, 31 декабря. Дед Мороз из Великого Устюга обратился к жителям России с моста через Керченский пролив.

«Сегодня для меня знаменательный день. Я нахожусь прямо в центре – на арке Крымского моста. Это важное событие. Крымский мост начинает соединять два родственных берега – Крым и Кубань. И это замечательно! По обоим берегам живут родственники и друзья. И теперь они будут чаще ездить друг к другу в гости и чаще встречаться», — отметил он.