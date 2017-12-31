Три человека стали жертвами стрельбы у кафе в Краснодарском крае

Краснодар, 31 декабря. Три человека погибли в ходе перестрелки в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Накануне в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Лабинском районе в одном из кафе станицы Ладожской началась стрельба. На место тут же выехал наряд полиции, а также оперативно-следственная группа.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили по указанному адресу трупы трех межчин с огнестрельными ранами.

Подозреваемые в стрельбе задержаны.