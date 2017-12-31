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Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе Чернушка — Оса
Происшествия
Три человека стали жертвами стрельбы у кафе в Краснодарском крае
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    Три человека стали жертвами стрельбы у кафе в Краснодарском крае

    12:23  31 Декабря 2017  /обновлено: 12:23  31 Декабря 2017
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    Три человека стали жертвами стрельбы у кафе в Краснодарском крае

    Краснодар, 31 декабря. Три человека погибли в ходе перестрелки в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

    Накануне в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Лабинском районе в одном из кафе станицы Ладожской началась стрельба. На место тут же выехал наряд полиции, а также оперативно-следственная группа.

    Прибывшие сотрудники полиции обнаружили по указанному адресу трупы трех межчин с огнестрельными ранами.

    Подозреваемые в стрельбе задержаны.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #краснодар #стрельба
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