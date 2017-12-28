Три автобусных маршрута перейдут на новую схему движения в Краснодаре

Краснодар, 28 декабря. Схема движения трех автобусов изменится в Краснодаре с 6 января следующего года. Изменения коснутся маршрутов №8, 45 и 65.

Департамент транспорта и организации дорожного движения Краснодара сообщил о том, что изменения необходимы для разгрузки улицы Октябрьская. Было принято решения, изменить схемы маршрутов трех автобусов: они будут двигаться по менее загруженным улицам.

«Изменения связаны с необходимостью<…> улучшить транспортное обслуживание жителей новых жилых массивов», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Отмечается, что схема маршрута №65 связана с ремонтом улицы имени Тургенева и закрытие определенной ее части. Также напоминают, что с конца ноября этого года изменились схемы движения маршрутов автобусов №20, 30, 37, 40, 65 и 90.