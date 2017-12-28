Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов
Общество
Три автобусных маршрута перейдут на новую схему движения в Краснодаре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Три автобусных маршрута перейдут на новую схему движения в Краснодаре

    19:56  28 Декабря 2017  /обновлено: 19:56  28 Декабря 2017
    158

    Три автобусных маршрута перейдут на новую схему движения в Краснодаре

    Краснодар, 28 декабря. Схема движения трех автобусов изменится в Краснодаре с 6 января следующего года. Изменения коснутся маршрутов №8, 45 и 65.   

    Департамент транспорта и организации дорожного движения Краснодара сообщил о том, что изменения необходимы для разгрузки улицы Октябрьская. Было принято решения, изменить схемы маршрутов трех автобусов: они будут двигаться по менее загруженным улицам.

    «Изменения связаны с необходимостью<…> улучшить транспортное обслуживание жителей новых жилых массивов», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

    Отмечается, что схема маршрута №65 связана с ремонтом улицы имени Тургенева и закрытие определенной ее части. Также напоминают, что с конца ноября этого года изменились схемы движения маршрутов автобусов №20,  30, 37, 40, 65 и 90.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #краснодар #транспорт
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        21:23   28 Декабря 2017
        45
        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        15:25   28 Декабря 2017
        2553
        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        14:47   28 Декабря 2017
        236
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        423