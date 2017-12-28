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Спасатели эвакуировали двух сноубордистов на вертолете в Сочи
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    Спасатели эвакуировали двух сноубордистов на вертолете в Сочи

    14:29  28 Декабря 2017  /обновлено: 14:30  28 Декабря 2017
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    Спасатели эвакуировали двух сноубордистов на вертолете в Сочи

    Краснодар, 28 декабря. Два сноубордиста были за пределами трассы на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи и не могли спуститься самостоятельно. Им на помощь пришли спасатели, которые эвакуировали их на вертолете.

    Информация о том, что сноубордисты не могут выбраться, поступила сотрудникам МЧС около двух часов дня в среду, 27 декабря. Специалисты ЮРПСО МЧС России сразу же выехали на место происшествия на вертолете МИ-8. Они решили поднять молодых москвичей на лебедке, так как была вероятность схода лавины. Один из спасателей спустился вниз к экстремалам, и их по очереди поднимали на борт вертолета. 

    Сноубордистов доставили на базу МЧС в Сочи, отмечается, что спортсменам медицинская помощь не потребовалась.

    Автор: Дарья Смолина
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    #мчс #сочи #эвакуация #краснодарский край #сноуборд
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