Спасатели эвакуировали двух сноубордистов на вертолете в Сочи

Краснодар, 28 декабря. Два сноубордиста были за пределами трассы на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи и не могли спуститься самостоятельно. Им на помощь пришли спасатели, которые эвакуировали их на вертолете.

Информация о том, что сноубордисты не могут выбраться, поступила сотрудникам МЧС около двух часов дня в среду, 27 декабря. Специалисты ЮРПСО МЧС России сразу же выехали на место происшествия на вертолете МИ-8. Они решили поднять молодых москвичей на лебедке, так как была вероятность схода лавины. Один из спасателей спустился вниз к экстремалам, и их по очереди поднимали на борт вертолета.

Сноубордистов доставили на базу МЧС в Сочи, отмечается, что спортсменам медицинская помощь не потребовалась.