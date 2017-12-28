Президент баскетбольного «Локомотива» рассказал о причинах обыска в офисе клуба

Краснодар, 28 декабря. В офисе баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» прошел обыск, сотрудники правоохранительных органов проверяли помещения в течение пяти часов.

По информации «Известий», по результатам обыска в отношении президента клуба Андрея Ведищева может быть возбуждено уголовное дело.

Впрочем, президент железнодорожников опроверг эту информацию, отметив, что в клубе действительно была проверка, но не из-за него.

«Причиной (обыска — Прим.ред.) стало взаимодействие с одним из контрагентов, к деятельности самого клуба нет никаких претензий. Мы оказываем помощь следственным органам, предоставляем все необходимые документы и данные», — заверил Ведищев.

Он также сообщил, что речи о возбуждении уголовных дел не идет.

«Информация, что кто-то из сотрудников, включая меня, находится в розыске, — нелепые слухи», — подчеркнул президент.

Напомним, в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ железнодорожники идут на втором месте, пропустив вперед только московский ЦСКА.