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Президент баскетбольного «Локомотива» рассказал о причинах обыска в офисе клуба
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    Президент баскетбольного «Локомотива» рассказал о причинах обыска в офисе клуба

    8:36  28 Декабря 2017  /обновлено: 8:36  28 Декабря 2017
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    Президент баскетбольного «Локомотива» рассказал о причинах обыска в офисе клуба

    Краснодар, 28 декабря. В офисе баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» прошел обыск, сотрудники правоохранительных органов проверяли помещения в течение пяти часов.

    По информации «Известий», по результатам обыска в отношении президента клуба Андрея Ведищева может быть возбуждено уголовное дело.

    Впрочем, президент железнодорожников опроверг эту информацию, отметив, что в клубе действительно была проверка, но не из-за него.

    «Причиной (обыска — Прим.ред.) стало взаимодействие с одним из контрагентов, к деятельности самого клуба нет никаких претензий. Мы оказываем помощь следственным органам, предоставляем все необходимые документы и данные», — заверил Ведищев.

    Президент баскетбольного «Локомотива» рассказал о причинах обыска в офисе клуба

    Он также сообщил, что речи о возбуждении уголовных дел не идет.

    «Информация, что кто-то из сотрудников, включая меня, находится в розыске, — нелепые слухи», — подчеркнул президент.

    Напомним, в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ железнодорожники идут на втором месте, пропустив вперед только московский ЦСКА.

    Автор: Дана Балан
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    #обыски #баскетбол #ведищев #локомотив-кубань
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