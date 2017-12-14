Медицинский спецназ РФ вернулся в Краснодарский край из Сирии

Краснодар, 14 декабря. Российские военнослужащие медицинского отряда специального назначения вернулись после командировки в Сирию.

Военное ведомство России сообщило, что в составе группы медицинского спецназа из Сирии вернулось 30 человек, среди них врачи, средний медицинский персонал и специалисты вспомогательных подразделений отдельного медотряда гвардейского десантно-штурмового соединения.

За время своей командировки в Сирийской арабской республике военные медики оказали помощь 20 тысячам человек, среди которых не менее пяти тысяч детей. Врачи провели свыше 500 хирургических операций. Отряд находился в Сирии около двух с половиной месяцев. Больше всего работе мешала жара, рассказывают военнослужащие.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ приступило к выводу войск из Сирии, российская военная группировка будет сокращена на две трети, однако Россия сохранит в САР базы «Хмеймим» и «Тартус».