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Политика
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Медицинский спецназ РФ вернулся в Краснодарский край из Сирии
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    Медицинский спецназ РФ вернулся в Краснодарский край из Сирии

    18:27  14 Декабря 2017  /обновлено: 18:27  14 Декабря 2017
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    Медицинский спецназ РФ вернулся в Краснодарский край из Сирии

    Краснодар, 14 декабря. Российские военнослужащие медицинского отряда специального назначения вернулись после командировки в Сирию.

    Военное ведомство России сообщило, что в составе группы медицинского спецназа из Сирии вернулось 30 человек, среди них врачи, средний медицинский персонал и специалисты вспомогательных подразделений отдельного медотряда гвардейского десантно-штурмового соединения.

    За время своей командировки в Сирийской арабской республике военные медики оказали помощь 20 тысячам человек, среди которых не менее пяти тысяч детей. Врачи провели свыше 500 хирургических операций. Отряд находился в Сирии около двух с половиной месяцев. Больше всего работе мешала жара,  рассказывают военнослужащие.

    Ранее сообщалось, что Минобороны РФ приступило к выводу войск из Сирии, российская военная группировка будет сокращена на две трети, однако Россия сохранит в САР базы «Хмеймим» и «Тартус».

     

     
    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #минобороны рф #краснодар #медики
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