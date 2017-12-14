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Происшествия
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Россия
Возвращающимся из Сирии военным медикам приготовили торжественную встречу в Анапе
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    Возвращающимся из Сирии военным медикам приготовили торжественную встречу в Анапе

    11:27  14 Декабря 2017
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    Возвращающимся из Сирии военным медикам приготовили торжественную встречу в Анапе

    Краснодар, 14 декабря. В Краснодарском крае приготовили торжественную встречу российским военнослужащим из 32-го отдельного медицинского отряда, которые сегодня возвращаются домой из Сирии. Как сообщили в администрации края, торжественные мероприятия будут проходить в Анапе. 

    «Торжественная встреча военнослужащих 32-го отдельного медицинского отряда состоится сегодня в Анапе. В мероприятии примет участие губернатор края Вениамин Кондратьев», — сообщила пресс-служба.

    В администрации отметили, что летчики ВКС РФ из Краснодарского края с принимали участие в боевой операции против террористов в Сирии с самого ее начала, и многие из них были представлены к госнаградам. 

    Возвращающимся из Сирии военным медикам приготовили торжественную встречу в Анапе

    Напомним, как сообщала «Газета.ru», в понедельник президент Владимир Путин в ходе внезапного визита на авиабазу ВКС РФ в Сирии «Хмеймим» объявил о завершении военной операции в Сирии после окончательного разгрома террористов «наиболее боеспособной группировки» «Исламское государство»1 (запрещено в России) на территории Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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