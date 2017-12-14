Возвращающимся из Сирии военным медикам приготовили торжественную встречу в Анапе

Краснодар, 14 декабря. В Краснодарском крае приготовили торжественную встречу российским военнослужащим из 32-го отдельного медицинского отряда, которые сегодня возвращаются домой из Сирии. Как сообщили в администрации края, торжественные мероприятия будут проходить в Анапе.

«Торжественная встреча военнослужащих 32-го отдельного медицинского отряда состоится сегодня в Анапе. В мероприятии примет участие губернатор края Вениамин Кондратьев», — сообщила пресс-служба.

В администрации отметили, что летчики ВКС РФ из Краснодарского края с принимали участие в боевой операции против террористов в Сирии с самого ее начала, и многие из них были представлены к госнаградам.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», в понедельник президент Владимир Путин в ходе внезапного визита на авиабазу ВКС РФ в Сирии «Хмеймим» объявил о завершении военной операции в Сирии после окончательного разгрома террористов «наиболее боеспособной группировки» «Исламское государство»1 (запрещено в России) на территории Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.