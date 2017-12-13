Мэр Туапсе подал в отставку после задержания «в момент получения денежных средств»

Туапсе, 13 декабря. Депутаты Совета Туапсинского городского поселения Краснодарского края приняли отставку мэра Туапсе Александра Чехова, задержанного «в момент получения денежных средств».

Как сообщается во вторник на сайте мэрии, депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий Александра Чехова в связи с отставкой по собственному желанию.

Напомним, правоохранительные органы задержали мэра Туапсе Александра Чехова в момент получения денежных средств в размере двух млн рублей. Как рассказала ТАСС старший помощник руководителя краевого СУ СК РФ Наталья Смяцкая, Следственный комитет проводит проверку, рассматривается версия о том, что чиновник получил деньги за признание многоквартирного дома в Туапсе аварийным, хотя при задержании утверждал, что переданное — это подарок.