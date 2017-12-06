ВКС РФ на Кубани приступили к первым зимним полетам

Краснодар, 6 декабря. Пилоты армейской авиации Южного военного округа приступили к первым тренировочным полетам в зимний период.

В военном ведомстве России сообщили, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и транспортно-боевых Ми-8АМТШ «Терминатор» проводят совместные полеты и отрабатывают боевое сопровождение.

На практических занятиях «Аллигаторы» обеспечивают сопровождение и огневую поддержку «Терминаторам», которые, в свою очередь, должны выполнить условное десантирование личного состава в условленный квадрат.

После отработки этих упражнений летчики ВКС РФ приступят к учебно-боевым стрельбам по наземным мишеням на авиационном полигоне в Кубани.

Ранее агентство «Дни.ру» сообщило, что Россия представило вертолеты Ка-52 международном авиасалоне в Дубае.