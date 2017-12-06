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Россия
ВКС РФ на Кубани приступили к первым зимним полетам
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    ВКС РФ на Кубани приступили к первым зимним полетам

    13:37  6 Декабря 2017
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    ВКС РФ на Кубани приступили к первым зимним полетам

    Краснодар, 6 декабря. Пилоты армейской авиации Южного военного округа приступили к первым тренировочным полетам в зимний период.

    В военном ведомстве России сообщили, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и транспортно-боевых Ми-8АМТШ «Терминатор» проводят совместные полеты и отрабатывают боевое сопровождение.

    На практических занятиях «Аллигаторы» обеспечивают сопровождение  и огневую поддержку «Терминаторам», которые, в свою очередь, должны выполнить условное десантирование личного состава в условленный квадрат.

    После отработки этих упражнений летчики ВКС РФ приступят к учебно-боевым стрельбам по наземным мишеням на авиационном полигоне в Кубани.

    Ранее агентство «Дни.ру» сообщило, что Россия представило вертолеты Ка-52 международном авиасалоне в Дубае.

    ВКС РФ на Кубани приступили к первым зимним полетам

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #ми-8 #кубань #ка-52
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