В Краснодаре восстановлено теплоснабжение после прорыва трубопровода

Краснодар, 5 декабря. Сотрудники коммунальных служб нейтрализовали последствия аварии на теплотрассе в центре Краснодара, в результате которой без тепла оставались свыше 26 тыс. человек. Об этом сообщает во вторник управление МЧС по Краснодарскому краю.

«Аварийно-восстановительные работы полностью окончены», — следует из сообщения говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, в минувший понедельник стало известно, что прорвало теплотрассу на Адыгейской набережной, в результате чего без тепла остались порядка 90 многоквартирных домов.

Отмечается, что данная авария — не первая в городе в течение нескольких дней. Две аварии менее чем за 24 часа случились в Краснодаре 30 ноября, в результате чего без отопления и горячей воды в разных районах остались примерно 35 тыс. абонентов.