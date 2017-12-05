Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Следствие проводит проверку после гибели двух рыбаков в Прикамье
Происшествия
В Краснодаре восстановлено теплоснабжение после прорыва трубопровода
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Краснодаре восстановлено теплоснабжение после прорыва трубопровода

    9:32  5 Декабря 2017
    47

    В Краснодаре восстановлено теплоснабжение после прорыва трубопровода

    Краснодар, 5 декабря. Сотрудники коммунальных служб нейтрализовали последствия аварии на теплотрассе в центре Краснодара, в результате которой без тепла оставались свыше 26 тыс. человек. Об этом сообщает во вторник управление МЧС по Краснодарскому краю.

    «Аварийно-восстановительные работы полностью окончены», — следует из сообщения говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Напомним, в минувший понедельник стало известно, что прорвало теплотрассу на Адыгейской набережной, в результате чего без тепла остались порядка 90 многоквартирных домов.

    В Краснодаре восстановлено теплоснабжение после прорыва трубопровода

    Отмечается, что данная авария — не первая в городе в течение нескольких дней. Две аварии менее чем за 24 часа случились в Краснодаре 30 ноября, в результате чего без отопления и горячей воды в разных районах остались примерно 35 тыс. абонентов.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #авария #краснодар #коммунальные службы #теплотрасса #трубопровод
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть