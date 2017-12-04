Пилоты ВКС РФ на Кубани проходят подготовку на тренажерах штурмовиков Су-25СМ

Краснодар, 4 декабря. Молодые пилоты авиаполка штурмовой авиации приступили к специальной подготовке на компьютерных тренажерах.

Инструкторы авиаполка Южного военного округа считают, что использование тренажеров позволит качественно повысить уровень подготовки летчиков к выполнению реальных полетов и специальных задач. Значительным преимуществом тренажеров является то, что пилоты получают возможность в безопасности отработать действия экипажа при возникновении нештатных и аварийных ситуаций.

Симулятор штурмовика Су-25СМ создает трехмерную визуализацию пространства и имитирует полет в любых метеорологических условиях в дневное и ночное время суток. После компьютерной подготовки экипажи начнут выполнять задания по уничтожению объектов условного противника.