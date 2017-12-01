Около 30 тыс. жителей Краснодара остались без тепла в первый день зимы

Краснодар, 1 декабря. Около 30 тысяч жителей из 156 многоквартирных домов Краснодара остались без тепла и горячей воды из-за утечки на подземной теплотрассе.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, утечка произошла на подземной теплотрассе диаметром 800 миллиметров. Она находится на пересечении улиц Ким и Фурманова в Краснодаре. Заявка об аварии поступила на пульт диспетчера около 17.55 мск.

Как отметили в МЧС, теплоснабжение 156 многоквартирных дома было прекращено. В них проживают 28,5 тысячи человек. Также тепло не поступает в 33 социально значимых объекта.

В данный момент неполадки устраняются. Аварийно-восстановительные работы обещают завершить к 09.00 по мск.