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Происшествия
Около 30 тыс. жителей Краснодара остались без тепла в первый день зимы
Происшествия
Около 30 тыс. жителей Краснодара остались без тепла в первый день зимы
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    Около 30 тыс. жителей Краснодара остались без тепла в первый день зимы

    8:07  1 Декабря 2017
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    Около 30 тыс. жителей Краснодара остались без тепла в первый день зимы

    Краснодар, 1 декабря. Около 30 тысяч жителей из 156 многоквартирных домов Краснодара остались без тепла и горячей воды из-за утечки на подземной теплотрассе.

    Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, утечка произошла на подземной теплотрассе диаметром 800 миллиметров. Она находится на пересечении улиц Ким и Фурманова в Краснодаре. Заявка об аварии поступила на пульт диспетчера около 17.55 мск.

    Как отметили в МЧС, теплоснабжение 156 многоквартирных дома было прекращено. В них проживают 28,5 тысячи человек. Также тепло не поступает в 33 социально значимых объекта.

    В данный момент неполадки устраняются. Аварийно-восстановительные работы обещают завершить к 09.00 по мск. 

    Около 30 тыс. жителей Краснодара остались без тепла в первый день зимы

    Автор: Алия Садыкова
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    #краснодар #отопление #тепло #теплоснабжение
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