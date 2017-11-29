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Священник освятил ресторан в Армавире, где произошло убийство
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    Священник освятил ресторан в Армавире, где произошло убийство

    11:36  29 Ноября 2017
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    Священник освятил ресторан в Армавире, где произошло убийство

    Краснодар, 29 ноября. Священник храма Святителя Николая отец Андрей провел молебен и обряд освящение места трагических событий в Армавире. 

    26 ноября в результате перестрелки армавирском ресторане «Астория» был застрелен исполняющий обязанности начальника отдела вневедомственной охраны. Офицер стал очевидцем конфликта, который попытался предотвратить. Инцидент произошел в неслужебное время. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

    Батюшка окропил святой водой все уголки зала ресторана, а также другие помещения комплекса. По его словам, обряд освящения означает, что Бог благословил людей и это место, сообщает издание «ФедералПресс».

    Напомним, ранее уголовное дело возбудили в отношении местного жителя Амурской области, который нанес молодой маме многочисленные ножевые ранения в детском саду Благовещенска.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #армавир
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