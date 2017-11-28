Краснодарскую школу назвали в честь Дзержинского

Краснодар, 28 ноября. Среднеобразовательную школу в Краснодаре назвали в честь советского революционера Феликса Дзержинского.

Такое решение приняли во вторник депутаты городской думы Краснодара. «За» проголосовали 37 депутатов, голосов «против» не было.

Инициаторами наименования школы в честь бывшего председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем СССР выступило руководство школы, родительский комитет, региональное управление ФСБ и краевой совет ветеранов органов госбезопасности.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, при школе уже 40 лет работает музей «Связь поколений», где собраны материалы о ВЧК, КГБ, ФСБ и о Феликсе Дзержинском. Отметим, что решение назвать школу именем Дзержинского также поддержали фракция «Единая Россия» и топонимическая комиссия Краснодара.