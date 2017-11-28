Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
«Яндекс» испытал свой беспилотный автомобиль в зимних условиях
Общество
Краснодарскую школу назвали в честь Дзержинского
Следующая Новость
Срочная новость
Сирия: объединенная оппозиция заявила о готовности к переговорам в Женеве
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Краснодарскую школу назвали в честь Дзержинского

    17:29  28 Ноября 2017
    71

    Краснодарскую школу назвали в честь Дзержинского

    Краснодар, 28 ноября. Среднеобразовательную школу в Краснодаре назвали в честь советского революционера Феликса Дзержинского.

    Такое решение приняли во вторник депутаты городской думы Краснодара. «За» проголосовали 37 депутатов, голосов «против» не было.

    Краснодарскую школу назвали в честь Дзержинского

    Инициаторами наименования школы в честь бывшего председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем СССР выступило руководство школы, родительский комитет, региональное управление ФСБ и краевой совет ветеранов органов госбезопасности.

    Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, при школе уже 40 лет работает музей «Связь поколений», где собраны материалы о ВЧК, КГБ, ФСБ и о Феликсе Дзержинском. Отметим, что решение назвать школу именем Дзержинского также поддержали фракция «Единая Россия» и  топонимическая комиссия Краснодара.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #краснодар #школа #дзержинский
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть