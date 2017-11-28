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Политика
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Россия
ВКС РФ в Краснодаре произвели более 700 бомбометаний в 2017 году
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    ВКС РФ в Краснодаре произвели более 700 бомбометаний в 2017 году

    16:25  28 Ноября 2017
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    ВКС РФ в Краснодаре произвели более 700 бомбометаний в 2017 году

    Краснодар, 28 ноября. В текущем учебном году пилоты штурмовиков Су-25СМ авиационного полка Южного военного округа выполнили 700 практических бомбометаний.

    В ходе выполнения учебно-боевых задач летчики провели порядка двух тысяч вылетов с практическим применением бортового вооружения. В пресс-службе Южного военного округа отмечают, что около трети вылетов проводились в горных условиях и сложной метеорологической обстановке, а также в ночное время суток.

    Пилоты Су-25СМ отработали уничтожение крупных складов условного противника, боевой техники, живой силы, а также баз и опорных пунктов незаконных вооруженных формирований.

    Помимо бомбометаний пилоты провели пуски управляемых ракет «воздух-земля» и порядка 500 пусков неуправляемых ракет.

    ВКС РФ в Краснодаре произвели более 700 бомбометаний в 2017 году

    Автор: Алексей Громов
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