ВКС РФ в Краснодаре произвели более 700 бомбометаний в 2017 году

Краснодар, 28 ноября. В текущем учебном году пилоты штурмовиков Су-25СМ авиационного полка Южного военного округа выполнили 700 практических бомбометаний.

В ходе выполнения учебно-боевых задач летчики провели порядка двух тысяч вылетов с практическим применением бортового вооружения. В пресс-службе Южного военного округа отмечают, что около трети вылетов проводились в горных условиях и сложной метеорологической обстановке, а также в ночное время суток.

Пилоты Су-25СМ отработали уничтожение крупных складов условного противника, боевой техники, живой силы, а также баз и опорных пунктов незаконных вооруженных формирований.

Помимо бомбометаний пилоты провели пуски управляемых ракет «воздух-земля» и порядка 500 пусков неуправляемых ракет.