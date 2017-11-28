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Жители Кубани на черном рынке торговали дельфинами, занесенными в Красную Книгу
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    Жители Кубани на черном рынке торговали дельфинами, занесенными в Красную Книгу

    15:26  28 Ноября 2017
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    Жители Кубани на черном рынке торговали дельфинами, занесенными в Красную Книгу

    Краснодар, 28 ноября. Сотрудники охраны правопорядка Краснодара раскрыли схему добычи и продажи дельфинов, занесенных в Красную книгу.

    По информации «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю, члены рыбопромысловой бригады черноморского побережья под видом официальной деятельности по добыче рыбы незаконно вылавливали дельфинов-афалинов и доставляли в дельфинарий города. Известно, что цена за одну особь на черном рынке достигает 3 миллионов рублей.

    Выловленных дельфинов обнаружили в дельфинарии в плачевном состоянии, но в настоящее время им ничто не угрожает. Следствие возбудило уголовное дело по факту незаконной добычи морских млекопитающих. Фигурантам дела грозит до пяти лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #краснодар #дельфины
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