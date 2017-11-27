ВКС РФ на Кубани перевели технику на зимний режим эксплуатации
Краснодар, 27 ноября. Полки штурмовой и армейской авиации Южного военного округа перевели боевую технику на зимний режим эксплуатации.
Плановые операции по переводу техники прошли штурмовики Су-25СМ, военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 и Ми-35.
Технический персонал провел полный комплекс сезонного обслуживания боевых машин, заменил жидкости, проверил работоспособность основных узлов и агрегатов, гидравлических и электрических систем.
Подготовка техники к зимнему периоду осуществлялась в течение месяца с привлечением свыше 200 военнослужащих. Специальные комиссии осуществили проверку качества выполненных работ.
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