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Россия
ВКС РФ на Кубани перевели технику на зимний режим эксплуатации
Россия
ВКС РФ на Кубани перевели технику на зимний режим эксплуатации
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    ВКС РФ на Кубани перевели технику на зимний режим эксплуатации

    14:38  27 Ноября 2017
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    ВКС РФ на Кубани перевели технику на зимний режим эксплуатации

    Краснодар, 27 ноября. Полки штурмовой и армейской авиации Южного военного округа перевели боевую технику на зимний режим эксплуатации.

    Плановые операции по переводу техники прошли штурмовики Су-25СМ, военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 и Ми-35.

    Технический персонал провел полный комплекс сезонного обслуживания боевых машин, заменил жидкости, проверил работоспособность основных узлов и агрегатов, гидравлических и электрических систем.

    Подготовка техники к зимнему периоду осуществлялась в течение месяца с привлечением свыше 200 военнослужащих. Специальные комиссии осуществили проверку качества выполненных работ.

    ВКС РФ на Кубани перевели технику на зимний режим эксплуатации

    Автор: Алексей Громов
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