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Политика
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ВКС РФ в Краснодаре получили партию новых вертолетов Ми-28УБ
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    ВКС РФ в Краснодаре получили партию новых вертолетов Ми-28УБ

    13:05  27 Ноября 2017
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    ВКС РФ в Краснодаре получили партию новых вертолетов Ми-28УБ

    Краснодар, 27 ноября. Армейская авиация пополнилась тремя учебно-боевыми вертолетами Ми-28УБ.

    Департамент информации военного ведомства России сообщил, что партия новых вертолетов поступила в полк армейской авиации Южного военного округа в Краснодарском крае в рамках выполнения гособоронзаказа. В текущем году ВКС РФ в Южном военном округе получили уже 20 новых боевых машин.

    Отмечается, что Ми-28УБ оснащен двойной системой пилотирования, это позволяет инструктору контролировать пилотаж начинающего летчика. В боевых условиях система дает возможность второму члену экипажа взять на себя управление машиной при ранении пилота. Вертолет оборудован специальным пультом имитации отказов для отработки критических ситуаций в воздухе.

    ВКС РФ в Краснодаре получили партию новых вертолетов Ми-28УБ

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #вертолет #юво #ми-28уб
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