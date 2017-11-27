ВКС РФ в Краснодаре получили партию новых вертолетов Ми-28УБ

Краснодар, 27 ноября. Армейская авиация пополнилась тремя учебно-боевыми вертолетами Ми-28УБ.

Департамент информации военного ведомства России сообщил, что партия новых вертолетов поступила в полк армейской авиации Южного военного округа в Краснодарском крае в рамках выполнения гособоронзаказа. В текущем году ВКС РФ в Южном военном округе получили уже 20 новых боевых машин.

Отмечается, что Ми-28УБ оснащен двойной системой пилотирования, это позволяет инструктору контролировать пилотаж начинающего летчика. В боевых условиях система дает возможность второму члену экипажа взять на себя управление машиной при ранении пилота. Вертолет оборудован специальным пультом имитации отказов для отработки критических ситуаций в воздухе.