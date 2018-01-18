Минобороны РФ опубликовало видео переброски перехватчиков ВКС РФ в Красноярск

Москва, 18 января. Авиаполк ВКС РФ в Красноярском крае пополнился звеном истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ.

В пресс-службе министерства обороны России сообщили, что истребительный авиаполк Центрального военного округа получил на вооружение партию модернизированных самолетов МиГ-31БМ, которые прошли обновление на предприятии в Тверской области.

Истребители-перехватчики получили новейшее радиолокационное оборудование, а также современное вооружение нового поколения, что позволило значительно увеличить боевую эффективность машин.

Истребитель-перехватчик способен вести длительное патрулирование воздушного пространства и оказывать противодействие низколетящим целям, самолетам-разведчикам и стратегическим бомбардировщикам вероятного противника.

Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин отметил возросшую боеспособность ВКС РФ, а также армии и флота.