Пожар произошел на заводе по производству бумаги в Коми

Сыктывкар, 14 ноября. Утром во вторник, 14 ноября, на заводе целлюлозно-бумажной продукции «Монди СЛПК» в Коми произошел пожар, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы региона около восьми часов утра. Как оказалось, пожар произошел в отдельно стоящем кирпичном здании завода «Монди СЛПК».

На территорию предприятия направили силы и средства пожарной охраны по повышенному номеру вызова. На месте работали 54 человека и 22 единицы техники. МЧС направило для ликвидации огня 32 человека и 12 единиц техники.

Примерно через час пожар удалось снизить до 1-БИС. Уже известно, что погибших и пострадавших в инциденте нет. Причины произошедшего устанавливаются.