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Пожар произошел на заводе по производству бумаги в Коми
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    Пожар произошел на заводе по производству бумаги в Коми

    11:15  14 Ноября 2017
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    Пожар произошел на заводе по производству бумаги в Коми

    Сыктывкар, 14 ноября. Утром во вторник, 14 ноября, на заводе целлюлозно-бумажной продукции «Монди СЛПК» в Коми произошел пожар, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

    Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы региона около восьми часов утра. Как оказалось, пожар произошел в отдельно стоящем кирпичном здании завода «Монди СЛПК».

    На территорию предприятия направили силы и средства пожарной охраны по повышенному номеру вызова. На месте работали 54 человека и 22 единицы техники. МЧС направило для ликвидации огня 32 человека и 12 единиц техники.

    Пожар произошел на заводе по производству бумаги в Коми

    Примерно через час пожар удалось снизить до 1-БИС. Уже известно, что погибших и пострадавших в инциденте нет. Причины произошедшего устанавливаются.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #пожар #мчс #коми #завод #монди слпк
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