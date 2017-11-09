Истязавшему 11-летнюю падчерицу жителю Коми вынесли приговор

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Сыктывкар, 9 ноября. 43-летний житель республики Коми приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима за истязания 11-летней дочери своей сожительницы, сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, с декабря 2016 по май 2017 года мужчина причинял ребенку физическую боль, а также психические и нравственные страдания, пишет РИА Новости. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение физических и психических страданий иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». Мужчина полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что в Тюмени уголовное дело было возбуждено против мужчины, на протяжении нескольких месяцев избивавшего детей своей жены.