Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Уральский подросток попал под следствие за оскорбительные надписи на стенах‍
Происшествия
Истязавшему 11-летнюю падчерицу жителю Коми вынесли приговор
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Истязавшему 11-летнюю падчерицу жителю Коми вынесли приговор

    13:37  9 Ноября 2017
    80

    Истязавшему 11-летнюю падчерицу жителю Коми вынесли приговор

    Сыктывкар, 9 ноября. 43-летний житель республики Коми приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима за истязания 11-летней дочери своей сожительницы, сообщает региональная прокуратура.

    По данным следствия, с декабря 2016 по май 2017 года мужчина причинял ребенку физическую боль, а также психические и нравственные страдания, пишет РИА Новости. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение физических и психических страданий иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». Мужчина полностью признал свою вину.

    Ранее сообщалось, что в Тюмени уголовное дело было возбуждено против мужчины, на протяжении нескольких месяцев избивавшего детей своей жены.

    Автор: Алексей Громов
    #дети #суд #приговор
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        4428
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        1876
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        6556
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1702