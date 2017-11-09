Стало известно, почему в Коми перестали выдавать водителям справки о ДТП

В Избранное

Сыктывкар, 9 ноября. В ГИБДД по Коми объяснили, почему они перестали выдавать водителям справки о ДТП.

Как рассказали журналистам в ходе круглого стола в управлении ГИБДД МВД по Коми, пока в ведомстве не получили ни одной жалобы от граждан по факту невыдачи им справки. Также в управлении отметили, что подобные справки больше выдаваться инспекторами не будут.

Согласно новым правилам, участники ДТП должны сами заполнять бланки со всей известной информацией об аварии. С этим документом они идут в страховые компании.

В ведомстве также добавили, что от справок отказались потому, что в главном управлении ГИБДД стремятся полностью отказаться от оформления административных ДТП.