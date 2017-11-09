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Стало известно, почему в Коми перестали выдавать водителям справки о ДТП
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    Стало известно, почему в Коми перестали выдавать водителям справки о ДТП

    8:54  9 Ноября 2017
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    Стало известно, почему в Коми перестали выдавать водителям справки о ДТП

    Сыктывкар, 9 ноября. В ГИБДД по Коми объяснили, почему они перестали выдавать водителям справки о ДТП.

    Как рассказали журналистам в ходе круглого стола в управлении ГИБДД МВД по Коми, пока в ведомстве не получили ни одной жалобы от граждан по факту невыдачи им справки. Также в управлении отметили, что подобные справки больше выдаваться инспекторами не будут.

    Согласно новым правилам, участники ДТП должны сами заполнять бланки со всей известной информацией об аварии. С этим документом они идут в страховые компании.

    В ведомстве также добавили, что от справок отказались потому, что в главном управлении ГИБДД стремятся полностью отказаться от оформления административных ДТП.

    Стало известно, почему в Коми перестали выдавать водителям справки о ДТП

    Автор: Алия Садыкова
    #дтп #гибдд
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