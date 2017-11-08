Пенсионерка из Коми стала жертвой финансовых мошенников

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Сыктывкар, 8 ноября. Пенсионерка из Сыктывкара перевела девять тысяч рублей финансовым мошенникам, сообщили представители главного управления МВД РФ по городу.

Пожилая женщина обратилась в полицию Сыктывкара с заявлением о том, что неизвестные похитили у нее девять тысяч рублей. Пенсионерка рассказала, что к ней на телефон поступило сообщение о том, что с ее счета списаны деньги. Для подтверждения или отмены операции ей нужно было перезвонить по указанному номеру.

Собеседник представился сотрудником банка и предложил помощь в устранении проблемы.Он заявил, что карта женщины заблокирована, и ей необходимо провести операцию через терминал по возврату средств. Пенсионерка выполнила все указания, однако вместо возврата с ее счета были списаны девять тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.