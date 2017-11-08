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Общество
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Общество
Более сотни единиц оружия сдали жители республики Коми в 2017 году
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    Более сотни единиц оружия сдали жители республики Коми в 2017 году

    8:56  8 Ноября 2017
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    Более сотни единиц оружия сдали жители республики Коми в 2017 году

    Сыктывкар, 8 ноября. В текущем году жители республики Коми добровольно сдали 112 единиц оружия и более четырех тысяч патронов. Сумма выплаченных компенсаций составила около 200 тысяч рублей, сообщил глава регионального минюста Дмитрий Наумов.

    По словам Наумова, число сданного оружия за девять месяцев 2017 года значительно превысило аналогичный показатель за 2016 год. В прошлом году жители Коми сдали только 83 единицы оружия, сообщает агентство «БНК».

    Глава регионального минюста предположил, что возросшая активность граждан связана с увеличением денежной компенсации за сдачу оружия. С мая такие выплаты в Коми были увеличены в два раза.

    Автор: Алексей Громов
    #оружие #компенсация #патроны
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