Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Toyota протаранила Renault под Усинском, пострадал ребенок
Происшествия
Toyota протаранила Renault под Усинском, пострадал ребенок
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Toyota протаранила Renault под Усинском, пострадал ребенок

    16:31  5 Ноября 2017
    60

    Toyota протаранила Renault под Усинском, пострадал ребенок
    Сыктывкар, 5 ноября. Годовалый ребенок пострадал при лобовом столкновении двух иномарок в Коми. Инцидент произошел накануне на 44-м километре дороге Усть-Уса – Усинск.

    По данным пресс-службы ГИБДД, участниками дорожной аварии стали легковые машины Toyota Hilux и Renault Megan.

    Мальчик ехал на руках у своей мамы в салоне Renault. В момент лобового столкновения он не был пристегнут спецустройством и получил травмы.

    В отношении допустившего его перевозку без детского кресла водителя составлен административный протокол, отмечают местные СМИ.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #дтп #ребенок #коми
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

        Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

        16:27   5 Ноября 2017
        36
        Сирия: армия САР обнаружила заминированную машину с химическими веществами в Дейр-эз-Зоре

        Сирия: армия САР обнаружила заминированную машину с химическими веществами в Дейр-эз-Зоре

        14:08   5 Ноября 2017
        567
        Компания Google Incorporated вернула ФАН доступ к Google.News

        Компания Google Incorporated вернула ФАН доступ к Google.News

        11:03   5 Ноября 2017
        443
        Сирия: жертвами взрыва в центре беженцев в Дейр-эз-Зоре стали 100 человек

        Сирия: жертвами взрыва в центре беженцев в Дейр-эз-Зоре стали 100 человек

        9:59   5 Ноября 2017
        1152