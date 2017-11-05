Toyota протаранила Renault под Усинском, пострадал ребенок

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Сыктывкар, 5 ноября. Годовалый ребенок пострадал при лобовом столкновении двух иномарок в Коми. Инцидент произошел накануне на 44-м километре дороге Усть-Уса – Усинск.

По данным пресс-службы ГИБДД, участниками дорожной аварии стали легковые машины Toyota Hilux и Renault Megan.

Мальчик ехал на руках у своей мамы в салоне Renault. В момент лобового столкновения он не был пристегнут спецустройством и получил травмы.

В отношении допустившего его перевозку без детского кресла водителя составлен административный протокол, отмечают местные СМИ.

