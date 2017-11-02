Автомобиль насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в Сыктывкаре

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Сыктывкар, 2 ноября. Водитель «Лады Калины» сбил двух пешеходов в Сыктывкаре, которые переходили дорогу по «зебре». В результате наезда четырехлетняя девочка погибла, сообщили в правоохранительных органах города.

Трагедия произошла накануне, 1 ноября. Водитель «Лады Калины» следовал со стороны улицы Лесопарковой в сторону улицы Панева, когда совершил наезд на пешеходов, которые пересекали дорогу по «зебре». В результате женщина была госпитализирована, а четырехлетняя девочка скончалась на месте трагедии.

Расследование аварии продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.