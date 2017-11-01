Пенсионерку и двух девушек сбили на одной дороге в Сосногорске

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Сыктывкар, 1 ноября. Три человека за вечер 31 октября пострадали в ДТП на улице Лесной в Сосногорске, сообщили в управлении ГИБДД по Республике Коми.

Первый инцидент 31 октября в Сосногорске произошел с участием водителя иномарки Nissan Pathfinder, который на улице Лесной сбил пенсионерку. Переходившая по зебре 80-летняя женщина получила перелом голени. Позднее на той же улице водитель Geely MK наехал на двух девушек.

Сотрясение и травму головы получила 19-летняя девушка, ее 17-летняя подруга отделалась ушибом голени. Правоохранительные органы проверяют два инцидента, обстоятельства и виновные в ДТП выясняются.