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Украина
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Происшествия
Пенсионерку и двух девушек сбили на одной дороге в Сосногорске
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    Пенсионерку и двух девушек сбили на одной дороге в Сосногорске

    17:47  1 Ноября 2017
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    Пенсионерку и двух девушек сбили на одной дороге в Сосногорске

    Сыктывкар, 1 ноября. Три человека за вечер 31 октября пострадали в ДТП на улице Лесной в Сосногорске, сообщили в управлении ГИБДД по Республике Коми.

    Первый инцидент 31 октября в Сосногорске произошел с участием водителя иномарки Nissan Pathfinder, который на улице Лесной сбил пенсионерку. Переходившая по зебре 80-летняя женщина получила перелом голени. Позднее на той же улице водитель Geely MK наехал на двух девушек.

    Сотрясение и травму головы получила 19-летняя девушка, ее 17-летняя подруга отделалась ушибом голени. Правоохранительные органы проверяют два инцидента, обстоятельства и виновные в ДТП выясняются. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #дтп #сыктывкар
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