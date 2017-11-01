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Сыктывкар, 1 ноября. Пятиэтажный жилой дом загорелся ночью в Сыктывкаре. 14 пожарных смогли ликвидировать пламя, сообщили в главном управлении МЧС России по Республике Коми.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного диспетчера в 3.04 часа ночи. На место инцидента выехали спасательно-пожарный автомобиль, 4 автоцистерны, а также 14 пожарных.

Как оказалось, на улице Старовского горел пятиэтажный жилой дом. В 5.22 пламя было ликвидировано.

Как сообщили в МЧС, погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Огонь повредил коридор и санузел одной из квартир. По предварительной информации, рассматривается версия поджога.