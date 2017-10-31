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Жительница Сыктывкара попала в больницу после поездки в автобусе с водителем-лихачом
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    Жительница Сыктывкара попала в больницу после поездки в автобусе с водителем-лихачом

    13:02  31 Октября 2017
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    Жительница Сыктывкара попала в больницу после поездки в автобусе с водителем-лихачом

    Сыктывкар, 31 октября. Накануне вечером в столице Республики Коми водитель автобуса «ЛиАЗ» маршрута №5 допустил падение пассажирки в салоне, резко затормозив, в результате 50-летняя женщина была госпитализирована с черепно-мозговой травмой. 

    Жительница Сыктывкара вечером 30 октября попала в больницу после неудачной поездки на городском пассажирском автобусе. По данным регионального ГИБДД, инцидент произошел около семи часов вечера. В результате падения женщина получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму. Известно, что пассажирский автобус вышел на рейс на всесезонной резине. Водительский стаж допустившего падение пассажирки мужчины — 14 лет. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #сыктывкар
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