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Пьяный мужчина в маске попытался ограбить банк в Сыктывкаре
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    Пьяный мужчина в маске попытался ограбить банк в Сыктывкаре

    13:38  26 Октября 2017
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    Пьяный мужчина в маске попытался ограбить банк в Сыктывкаре

    Сыктывкар, 26 октября. Правоохранительные органы Сыктывкара задержали подозреваемого в разбойном нападении на кассира банка, расположенного в населенном пункте Верхняя Максаковка. Инцидент произошел днем 25 октября. 

    В дежурную часть накануне днем поступило сообщение о нападении на кассира в отделении одного из банков в поселке Верхняя Максаковка. Вооруженный мужчина в черной маске потребовал передачи денег, однако сотрудница финансового учреждения вспугнула нападавшего, нажав на тревожную кнопку. Правоохранительные органы установили личность неизвестного и вскоре задержали грабителя.

    Подозреваемым оказался ранее судимый мужчина 1979 года рождения. По словам задержанного, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Силовики установили, что он причастен к краже мобильного телефона и фототехники.

    Автор: Ирина Селезнева
    #ограбление #сыктывкар
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