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Audi сбил 79-летнюю жительницу Коми на пешеходном переходе
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    Audi сбил 79-летнюю жительницу Коми на пешеходном переходе

    11:05  25 Октября 2017
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    Audi сбил 79-летнюю жительницу Коми на пешеходном переходе

    Сыктывкар, 25 октября. Иномарка Audi сбила 79-летнюю женщину на пешеходном переходе в Сыктывкаре, сообщили в правоохранительных органах административного центра Республики Коми.

    За рулем иномарки был водитель 1991 года рождения. Audi ехала по улице Первомайской со стороны Куратова в направлении Бабушкина.

    На регулируемом перекрестке автомобиль не дождался, пока 79-летняя женщина закончит переход на уже красный сигнал светофора, и проехал вперед. В результате пешеход попала под колеса.

    Врачи, которые прибыли на место аварии, зафиксировали у нее ушибы. Женщина госпитализирована не была, передает «Ньюинформ».

    Audi сбил 79-летнюю жительницу Коми на пешеходном переходе

    Автор: Катерина Тимошенская
    #дтп #авария #сыктывкар #коми #audi #перекресток
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