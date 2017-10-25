Audi сбил 79-летнюю жительницу Коми на пешеходном переходе
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Сыктывкар, 25 октября. Иномарка Audi сбила 79-летнюю женщину на пешеходном переходе в Сыктывкаре, сообщили в правоохранительных органах административного центра Республики Коми.
За рулем иномарки был водитель 1991 года рождения. Audi ехала по улице Первомайской со стороны Куратова в направлении Бабушкина.
На регулируемом перекрестке автомобиль не дождался, пока 79-летняя женщина закончит переход на уже красный сигнал светофора, и проехал вперед. В результате пешеход попала под колеса.
Врачи, которые прибыли на место аварии, зафиксировали у нее ушибы. Женщина госпитализирована не была, передает «Ньюинформ».