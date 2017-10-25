Подростки в Ухте не поделили девушку и устроили драку в клубе
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Ухта, 25 октября. Полиция в Ухте расследует уголовное дело по факту причинения средней тяжести вреда здоровью.
Как рассказали в управлении МВД России по региону, в преступлении подозревают 16-летнего молодого человека, который, по предварительным данным, устроил драку в ночном клубе.
По данным правоохранителей, молодые жители Ухты проводили время в ночном клубе и употребляли спиртное. Между двумя молодыми людьми возник конфликт на почве ревности. Словесные оскорбления перешли в драку. Злоумышленник нанес оппоненту сильные удары и травмировал его.
Подозреваемого задержали. Он дал признательные показания.