Подростки в Ухте не поделили девушку и устроили драку в клубе

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Ухта, 25 октября. Полиция в Ухте расследует уголовное дело по факту причинения средней тяжести вреда здоровью.

Как рассказали в управлении МВД России по региону, в преступлении подозревают 16-летнего молодого человека, который, по предварительным данным, устроил драку в ночном клубе.

По данным правоохранителей, молодые жители Ухты проводили время в ночном клубе и употребляли спиртное. Между двумя молодыми людьми возник конфликт на почве ревности. Словесные оскорбления перешли в драку. Злоумышленник нанес оппоненту сильные удары и травмировал его.

Подозреваемого задержали. Он дал признательные показания.