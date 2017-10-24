Армянские артисты шокировали жителей Сыктывкара сказкой про мышонка и кокос
Сыктывкар, 24 октября. Жители Сыктывкара были шокированы спектаклем, который представили армянские артисты на сцене Академического театра драмы имени Савина.
Сказка «Мышонок и комариха» оказалась полностью на армянском языке. Однако об этом зрители узнали уже во время представления.
Организаторы выступления решили, что упоминания в афише того, что спектакль представят артисты из Еревана, достаточно. Зрители подчеркнули, что пришедшие в тот день в театр не поняли, что происходит, и все шоу продолжали переглядываться между собой.
Сказка рассказывала о мышонке Пуй-Пуй, который мечтал попробовать кокос и отправился в Индистан.
«Когда плод падает на землю, то мышонок, пытаясь в него забраться, случайно соскальзывает внутрь фрукта, — цитируют афишу местные СМИ. — От неожиданной удачи он то пьет кокосовый сок, то поет, то пляшет и усталый вечером засыпает. Но утром Пуй-Пуй не может выйти из кокоса – растолстел. Что будет дальше, вы узнаете, если придете на спектакль».