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Армянские артисты шокировали жителей Сыктывкара сказкой про мышонка и кокос
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    Армянские артисты шокировали жителей Сыктывкара сказкой про мышонка и кокос

    16:11  24 Октября 2017
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    Армянские артисты шокировали жителей Сыктывкара сказкой про мышонка и кокос

    Сыктывкар, 24 октября. Жители Сыктывкара были шокированы спектаклем, который представили армянские артисты на сцене  Академического театра драмы имени Савина.

    Сказка «Мышонок и комариха» оказалась полностью на армянском языке. Однако об этом зрители узнали уже во время представления.

    Организаторы выступления решили, что упоминания в афише того, что спектакль представят артисты из Еревана, достаточно. Зрители подчеркнули, что пришедшие в тот день в театр не поняли, что происходит, и все шоу продолжали переглядываться между собой.

    Сказка рассказывала о мышонке Пуй-Пуй, который мечтал попробовать кокос и отправился в Индистан.

    «Когда плод падает на землю, то мышонок, пытаясь в него забраться, случайно соскальзывает внутрь фрукта, — цитируют афишу местные СМИ. — От неожиданной удачи он то пьет кокосовый сок, то поет, то пляшет и усталый вечером засыпает. Но утром Пуй-Пуй не может выйти из кокоса – растолстел. Что будет дальше, вы узнаете, если придете на спектакль».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сыктывкар #коми #театр #спектакль #зрители #мышонок пуй-пуй
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