Армянские артисты шокировали жителей Сыктывкара сказкой про мышонка и кокос

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Сыктывкар, 24 октября. Жители Сыктывкара были шокированы спектаклем, который представили армянские артисты на сцене Академического театра драмы имени Савина.

Сказка «Мышонок и комариха» оказалась полностью на армянском языке. Однако об этом зрители узнали уже во время представления.

Организаторы выступления решили, что упоминания в афише того, что спектакль представят артисты из Еревана, достаточно. Зрители подчеркнули, что пришедшие в тот день в театр не поняли, что происходит, и все шоу продолжали переглядываться между собой.

Сказка рассказывала о мышонке Пуй-Пуй, который мечтал попробовать кокос и отправился в Индистан.