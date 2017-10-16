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Общество
В Инте пытаются потушить свалку
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    В Инте пытаются потушить свалку

    11:13  16 Октября 2017
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    Задохнуться от свалок в Инте — можно

    Сыктывкар, 16 октября. На полигоне твердых бытовых отходов Инты Республика Коми проводили работы по разбору и проливке очагов тления, сообщают «Невские новости».

    Горожане жалуются, что в городе невозможно дышать, даже находясь в квартире с закрытыми окнами. Такого рода жалобы поступали от жителей еще с середины лета. На свалке вечно пожар, локализовать очаги возгорания полностью не удалось. Люди пытаются решить проблему, делая посты в соцсетях с просьбой о помощи в тушении пожара, другие ждут, когда ситуацию решат, и дышат через маски.

    Сообщается, что на данный момент очагов открытого горения на свалке нет, так же как и соответствующей опасности. Все необходимые работы выполняются регулярно. Однако люди продолжают жаловаться на проблему.

    Автор: Дарья Смолина
    #сыктывкар #свалки
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