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Происшествия
Стали известны подробности ДТП с двумя пострадавшими в Ухте
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    Стали известны подробности ДТП с двумя пострадавшими в Ухте

    7:39  16 Октября 2017
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    Стали известны подробности ДТП с двумя пострадавшими в Ухте

    Ухта, 16 октября. Стали известны подробности жуткой аварии с пострадавшими в Республике Коми.

    Согласно сообщениям регионального ГИБДД, виновником случившегося, по предварительным данным, стал пьяный водитель Mitsubishi.

    Инцидент произошел днем 15 октября у Ледового дворца в Ухте. Столкнулись Mitsubishi и Chevrolet. Отмечается, что ДТП спровоцировал 64-лений водитель Mitsubishi, выехавший на встречную полосу.

    В результате происшествия пострадала автоледи из второй иномарки. У нее сломано бедро. Ее пассажирка также получила травмы: ушиб колена и челюсти, а также перелом пальца.

    Стали известны подробности ДТП с двумя пострадавшими в Ухте

    Автор: Алия Садыкова
    #дтп #ухта
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