Стали известны подробности ДТП с двумя пострадавшими в Ухте

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Ухта, 16 октября. Стали известны подробности жуткой аварии с пострадавшими в Республике Коми.

Согласно сообщениям регионального ГИБДД, виновником случившегося, по предварительным данным, стал пьяный водитель Mitsubishi.

Инцидент произошел днем 15 октября у Ледового дворца в Ухте. Столкнулись Mitsubishi и Chevrolet. Отмечается, что ДТП спровоцировал 64-лений водитель Mitsubishi, выехавший на встречную полосу.

В результате происшествия пострадала автоледи из второй иномарки. У нее сломано бедро. Ее пассажирка также получила травмы: ушиб колена и челюсти, а также перелом пальца.