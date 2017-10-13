Новый спорткомплекс построят в Сыктывкаре

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Сыктывкар, 13 октября. На базе «Динамо», расположенной в Сыктывкаре, планируется построить новый спортивный комплекс, сообщает пресс-служба МВД Республики Коми на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной сообщил, что спортивная база регионального общества «Динамо» попала в федеральную целевую программу по строительству спортивных объектов «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». Сообщается, что на строительство нового комплекса выделено около 230 млн рублей. Проект нового комплекса уже прошел необходимую экспертизу, на данный момент идет работа над проектно-сметной документацией.

Также сообщается, что будет реализован проект по реконструкции стрельбища. Исполняющий обязанности председателя отделения ОГО «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» Святослав Осадчук отметил, что реконструкция стрельбища запланирована на весну 2018 года, а летом состоится его сертификация. На новом стрельбище будут заниматься не только биатлонисты, но спортсмены, стреляющие из арбалета, лука и пневматического оружия.